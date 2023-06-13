ABD UNESCO'ya dönüyor

ABD, Birleşmiş Milletler’e bağlı kültür örgütü UNESCO’ya temmuz ayından itibaren yeniden katılma kararı aldı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ABD’nin hem bu kararını hem de geçmişe yönelik örgüte vermesi gereken katkı paylarını ödeme planını kendilerine resmen ilettiğini kaydetti. Audrey Azoulay, "Joe Biden başkanlığındaki ABD, Donald Trump döneminde ayrıldığı UNESCO'ya yeniden katılmak için resmi bir talepte bulundu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yönetim ve Kaynaklardan Sorumlu Müsteşarı Richard Verma'nın ülkenin örgüte yeniden entegre edilmesini talep eden mektubuna atıfta bulunuldu.



Metinde "ABD Dışişleri Bakanlığı adına, ABD'nin UNESCO'ya yeniden katılma planını sunmaktan onur duyduğunu bildirmek isterim" ifadeleri yer alıyor.

FİLİSTİN'İN ÜYELİĞİ SONRASI ABD ÇEKİLMİŞTİ

Geri dönme planı Dışişleri Bakanlığı ile örgüt temsilcileri arasında yapılan uzun müzakereler sonucunda kabul edildi. ABD'nin, örgütün Filistin'i üye olarak kabul etmesi sonrası yaşanan 10 yıllık ayrılık kararından sonra, örgüte yeniden katılmayı ve 600 milyon dolardan fazla ödenmemiş borcunu ödemeyi planladığı da duyuruldu.

2020 Aralık ayı itibarıyla ABD'nin UNESCO'ya yaklaşık 616 milyon dolar ödenmemiş üyelik aidatı borcu olduğu bildirildi.

