ABD’deki Davut heykeline yönelik ‘pornografik’ tartışmalarına İtalya’dan tepki

FLORANSA KENTİNDEN MÜDÜRE DAVET

Heykelin sergilendiği Floransa kentinin Belediye Başkanı Dario Nardella da olaya müdahil oldu ve "Sanatı pornografiyle karıştırmak en basit tabirle saçmalık" dedi. Nardella, istifaya zorlanan ABD’li müdürü Floransa’ya davet ederek hem heykelin orijinalini yakından görmesini sağlayacağını hem de kendisine kent adına bir ödül vereceğini açıkladı.

İtalya’nın gurur kaynaklarından olan Davut heykeliyle ilgili tartışmalar ülkenin en çok satan gazetesi Corriere della Sera tarafından "Kültür savaşları" diye yorumlandı.

Gazete, "Muhafazakar eyaletlerin müfredat seçimlerini öğretmenlerden ailelere kaydırdığı Amerika'da eğitim üzerindeki kültür savaşı canavarlar üretiyor" diye yazdı.

İtalyan Katolik Kilisesi’nin gazetesi Avvenire, "Avrupa’da Michelangelo'nun David’inin ‘pornografik’ olarak tanımlanması pek olası değil. Ama genel ideolojik sistem burada da din propagandası yapıyor" ifadelerini kullandı.

Floransa’da yayımlanan La Nazione gazetesi de sanat tarihçisi Paola Cammeo ile yaptığı söyleşide "Ne saçmalık. Davut özgürlüğün simgesidir" başlığını kullandı.

Cammeo, heykel tartışmalarıyla ilgili haberleri yorumlarken "Sanat bize tam da hiçbir şeyi gizlememeyi öğretir. Bence esas pornografi cehalettir" dedi.

Michelangelo’nun 16. yüzyılda yaptığı 5 metrelik Davut heykelinin aslı Floransa’daki Galleria dell’Accademia müzesinde sergileniyor. Heykelin bir kopyası da Piazza della Signoria meydanında, Floransa belediye sarayının önünde bulunuyor.

Floransalı eski Başbakan Matteo Renzi, 2015’te dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısını Davut heykeli önünde yapmıştı.

Renzi basın toplantısı için mekan seçimini açıklarken, "Güzelliği temsil ettiği için Floransa’yı seçtik. David de, Avrupa’nın dünya sahnesine nasıl durması gerektiğinin sembolü" demişti.