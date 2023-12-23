ABD'nin en büyük festivali Coachella için 7 isim düşünülüyor

Coachella Müzik ve Sanat Festivali için geri sayım başladı bile. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festivalde sahne alacağı tahmin edilen bazı isimler açıklandı.
Time tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift, Coachella'da sahne alması beklenen ilk isimlerden. Coachella'ya konuk şarkıcı olarak katılan Justin Bieber da gelecek yıl sahnede olabilir.
"Coachella" adında bir şarkısı bile olan Lana Del Rey, Tyler the Creator, "Barbie" filminin müziğiyle son dönemde adından söz ettiren İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo ve Bruno Mars-Silk Sonic ikilisi gelecek yıl Coachella'da sahne alacağı düşünülen isimlerden.
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