AKM Çocuk Sanat Festivali 17 Nisan'da başlayacak

AKM Çocuk Sanat Festivali, 17-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan çocuklar, kültür sokağına yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çalabilecek, tavanından duvarına her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirebilecek.



Çocuklar, çok amaçlı salonda kağıtlara çizdikleri balıkların birkaç dakika içinde yüzmeye başladığı, etkileşimli bir akvaryum macerasını da deneyimleyebilecek.



Açık Hava Sahnesi'ne kurulacak çadırda kurulacak 360 derece planetaryum (gezegen evi) gösterisiyle çocuklar gökyüzünü seyretme imkanı bulacak.



ÇOK SAYIDA TİYATRO GÖSTERİSİ YAPILACAK

"Öylesine Bir Dinleti" adlı müzikli oyunun çocuklar için uyarlanan versiyonu "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti", İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Ünlü opera ve müzikallerden seçilen masallaştırılmış şarkı ve aryalar, çocuklara tiyatral bir anlatımla aktarılacak.



İstanbul Devlet Tiyatrosu da iki farklı oyunla çocukların festival heyecanına ortak olacak. Tiyatro Salonunda sahnelenecek "Siz Ne Dersiniz" oyunu, kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın başka biri olmayı deneme macerasını aktarırken, "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyeti küçük sanatseverlerin ilgisine sunacak.



Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun "Kırmızı Pabuçlar" oyununu sahneleyeceği festivalde ayrıca ebeveyn ve çocuk tiyatrosu "Çinyo ile Markonyo" da seyirciyle buluşacak.



ATÖLYELER HER YAŞTAN ÇOCUĞA HİTAP EDECEK

"Judith Liberman ile Şarkılı Masallar", "Kelimelerin Yolculuğu", "Çocuk Arkeologlar Kazıda", "Yaratıcı Yazarlık", "Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında" ve "Karagöz Yapım Atölyesi" başlıklı çocuk atölyeleri de festivalde yer alacak.



Çocuklar ilgi alanlarına göre oyunculuk, film okuma, marakas yapımı, takı tasarımı, porselen kupa ile tekstil çanta boyama, meyve ve sebze orkestrası, resim, ritim, bale ve müzik atölyelerine de katılabilecek.



Yeşilçam Sineması'nda ise çizgi film gösterimleri yapılacak.