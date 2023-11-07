AKM Kahve Konserleri başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi’nin cumartesi sabahları klasikleşen Kahve Konserleri serisi, 11 Kasım’da yeni sezonuna başlıyor. Yeni sezonda Kahve Konserleri, farklı tema ve repertuvarlarla klasik müzik tutkunlarını ağırlamaya devam ederken, solo resital projelerine ve müzik topluluklarına da yer vermeye devam edecek. Klasik müzikseverler, her cumartesi sabahı, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında, samimi bir atmosferde klasik müzik dinleme imkanı bulacak.

ATATÜRK KLASİK MÜZİK EŞLİĞİNDE ANILACAK



Kahve Konserleri’nin ilki, Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal’e adanan “Atam’a Şarkılar” konseri ile başlıyor. 11 Kasım Cumarteis günü sabah 11.00’de gerçekeleşecek konserde, tenor Aykut Yılmaz, Atatürk’ün doğumundan Cumhuriyet’e uzanan tarih sürecini yansıtan ulusal ve evrensel şarkılar seslendirecek. Sanatçıya koloratur mezzo soprano Simay Yılmaz ve piyanist Senay Yılmaz eşlik edecek.



CUMHURİYET DÖNEMİ BESTECİLERİNİN ESERLERİ SESLENDİRİLECEK



Kahve Konserleri, kasım ayının üçüncü haftasında Opera İstanbul’un "100. Yıl Konseri" ile devam edecek. 18 Kasım Cumartesi sabah 11.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında sanatseverlerle buluşacak konserde; Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, gibi Türk Beşleri olarak bilinen Cumhuriyet dönemi bestecilerinin yanısıra Yalçın Tura,Hasan Uçarsu gibi yaşayan Türk bestecilerinden de oluşan bir seçki seslendirilecek. Opera İstanbul solistleri Seda Kırankaya, Hazal Güvenel Konuk, Ozan Kutlar, Fevzi Çankaya’ya piyanist Ozan Zencir eşlik edecek.

