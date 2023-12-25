AKM’deki "Tablolar Konuşuyor Dijital Sergisi"ni 10 bine yakın sanatsever ziyaret etti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde kapılarını açan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi - Mili Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi” ziyaretçilerine özel bir deneyim yaşattı.

Toplamda 10 bine yakın kişinin ziyaret ettiği sergide Milli Saraylar Müzesi Koleksiyonu’ndan seçilen 20 eser ve deneyim odası ilgi çekti.

Türk Telekom’un görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasının içinde yer alan "Tablolar Konuşuyor" bölümüne yeni eklenen tablolar, farklı bir konseptle tasarlanarak tanıtıldı.

Bu kapsamda Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu özel seçkisinden oluşan; “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi”; 24 Aralık tarihine kadar görmenin ötesinde bir deneyim sundu. Başta görme engelliler olmak üzere, çeşitli derneklerin üyeleri ve Türk Telekom’un az görenlere yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı çocukları sergiye yoğun ilgi gösterdi. Görme engelli bireyler; Atatürk Kültür Merkezi’nde 3 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayan sergide yer alan tabloları, Telefon Kütüphanesi uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak dinlemeye devam edebilecek.