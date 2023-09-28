Altın Portakal'da kriz devam ediyor | Kanun Hükmü belgeseli ikinci kez seçkiden çıkarıldı

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden çıkarılan ve bugün seçkiye alındığı açıklananan "Kanun Hükmü" filminin seçkiden yeniden çıkarıldığı kaydedildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sosyal medya hesabından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir. Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.”

