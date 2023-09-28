Altın Portakal'da kriz devam ediyor | Kanun Hükmü belgeseli ikinci kez seçkiden çıkarıldı

Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel krizi devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası Altın Portakal yönetimi belgeseli ikinci defa festival seçkisinden çıkardı.

Altın Portakal'da kriz devam ediyor | Kanun Hükmü belgeseli ikinci kez seçkiden çıkarıldı
Altın Portakal'da sansür krizi: Film yarışmaya geri alındı, Bakanlık festivalden çekildi

Altın Portakal'da sansür krizi: Film yarışmaya geri alındı, Bakanlık festivalden çekildi

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Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan Antalya Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden çıkarılan ve bugün seçkiye alındığı açıklananan "Kanun Hükmü" filminin seçkiden yeniden çıkarıldığı kaydedildi.

Antalya Altın Portakal Festivali’nin sosyal medya hesabından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir. Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.”

Altın Portakal'da kriz devam ediyor | Kanun Hükmü belgeseli ikinci kez seçkiden çıkarıldı - 1

"SORUMLUSU VE SUÇLUSU OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENİYORUZ"

Terör örgütü destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Boyacıoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz."

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