Ampute futbolcu Barış Telli'nin hayatını anlatan Hayatla Barış  filminin vizyon tarihi belli oldu

BARIŞ TELLİ HAKKINDA

Kırıkkale'de 1989'de doğan Barış, dört yaşında oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Barış Telli, çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi. Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu ünvanlarını kazanan 34 yaşındaki Barış'ın Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.



Yıldız ampute futbolcu, UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi.