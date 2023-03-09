Anadolu Ateşi her pazartesi AKM'de

Her performansı büyük ilgi gören Anadolu Ateşi, mart ayının sonuna kadar her pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Anadolu Ateşi her pazartesi AKM'de

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek kültürel bir şölen sunan Anadolu Ateşi, seyircilerden yoğun ilgi gören ve her seferinde ayakta alkışlanan performanslarıyla mart ayı sonuna kadar her pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak.

Türkiye'nin en başarılı dans projeleri arasında yer alan ve bugüne kadar dünyanın dört bir köşesinde gösteriler sergileyen Anadolu Ateşi, Türkiye’nin farklı yörelerinin folklorik danslarını diğer dans disiplinleriyle modernize ettiği gösterisiyle seyircilerden büyük ilgi görüyor.

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