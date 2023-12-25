Anadolu'da Tarih Yazan Analar oyunu beğeni topladı

Çayırova'da tiyatroseverle buluşan "Anadolu’da Tarih Yazan Analar" oyunu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Anadolu'da Tarih Yazan Analar oyunu beğeni topladı

Kocaeli Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerini önemli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Aralık ayı etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Anadolu’da Tarih Yazan Analar" oyunu, Çayırovalılar tarafından ilgi gördü. oyununu Çayırova Belediye Başkan Yardımcı Sadettin Arıkboğa da takip etti.

Milli mücadele döneminde Anadolu'daki annelerin fedakarlıklarını konu alan oyun, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Tiyatro oyunu sonrasında konuşma gerçekleştiren Arıkboğa, tiyatro gösterisinde emeği geçen yönetmen ile oyunculara ve kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşları teşekkür etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...