Andala-Son Ziyaret belgeselinin özel gösterimi AKM'de yapıldı

Birçok festivalden ödülle dönen "Andala-Son Ziyaret filmi, Demirtaş'ın Niğde Andala'daki aile evinin yapılan baraj sebebiyle yıkılmadan önceki son halini mekan, insan ve hafıza ilişkisi üzerinden ele alıyor. Belgesel gösterimi sonrası AA muhabirinin sorularını cevaplayan Demirtaş, Andala'ya 1970'lerde ailesinin taşındığını ve kendisi ile kardeşlerinin burada doğduğunu söyledi.

Demirtaş, yaşadıkları yerden 1999'da İstanbul'a göç kararı aldıklarını, fakat her fırsatta ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Andala, bizim pandemide dahi kaçış noktamız, doğa ile bağımızdı. 2019'da devlet tarafından kesin olarak baraj yapım kararı alındığında ve bu durum bize bildirildiğinde, ben de bir gazeteci ve film yapımcısı olarak 'bir şeyler yapmalıyım' diye düşündüm. Zira burayı tüm ailem gibi ben de çok seviyordum. Çünkü hafızamızın kökleri buraya dayanıyor." dedi.



Belgesel projesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden destek aldıktan sonra 2020'de Andala'daki evlerine son kez ailesiyle ziyarete gittiğini belirten Ali Demirtaş, "Hem ön hazırlık hem de sonraki çalışmaları da kapsayan süreçte 'Andala-Son Ziyaret' bir belgesel film ürünü olarak 2022'nin ocak ayında ortaya çıktı. 2024 yılına kadar olan bu dönemde birçok film festivalinde gösterildi ve naçizane ödüller aldı." diye konuştu.