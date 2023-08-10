Angelina Jolie kariyer değişikliğine mi gidiyor?

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie'nin oyunculuğu bırakacağı iddiasının ardından Jolie'den yeni bir kariyer adımı geldi.

Angelina Jolie kariyer değişikliğine mi gidiyor?

Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen , kariyerinde yeni bir yola giriyor. Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakıp Atelier Jolie adındaki markasına odaklanacağı iddia edilen yıldız, yapımcı oluyor.

Angelina Jolie kariyer değişikliğine mi gidiyor? - 1

Oscar ödüllü oyuncu, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek. "The Outsiders" adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlanacak. 

Angelina Jolie kariyer değişikliğine mi gidiyor? - 2 The Outsiders (1983)

"The Outsider"s" adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu. Broadway müzikalinde henüz kimlerin oynacağı açıklanmadı.

Angelina Jolie kariyer değişikliğine mi gidiyor? - 3

Jolie konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu inanılmaz ekipten hep çok öğrenebileceğimi hem de ekibe katkı sağlayabileceğimi umuyorum. La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" dedi. Müzikal Danya Taymor tarafından yönetilecek.

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