Angelina Jolie kariyer değişikliğine mi gidiyor?

Jolie konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu inanılmaz ekipten hep çok öğrenebileceğimi hem de ekibe katkı sağlayabileceğimi umuyorum. La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" dedi. Müzikal Danya Taymor tarafından yönetilecek.