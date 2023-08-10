Angelina Jolie kariyer değişikliğine mi gidiyor?

Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie, kariyerinde yeni bir yola giriyor. Geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakıp Atelier Jolie adındaki markasına odaklanacağı iddia edilen yıldız, yapımcı oluyor.
Oscar ödüllü oyuncu, Broadway'de bir müzikalin yapımcılığını üstlenecek. "The Outsiders" adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlanacak.
"The Outsider"s" adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu. Broadway müzikalinde henüz kimlerin oynacağı açıklanmadı.
Jolie konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu inanılmaz ekipten hep çok öğrenebileceğimi hem de ekibe katkı sağlayabileceğimi umuyorum. La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" dedi. Müzikal Danya Taymor tarafından yönetilecek.
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