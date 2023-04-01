Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, bazı kaynaklara göre oyunculuğu bırakıyor. Kariyerinin son döneminde yer aldığı projeler konusunda oldukça seçici davranan 47 yaşındaki oyuncu, The Sun'ın haberine göre emekli olabilir.
KENDİ MARKASINI KURACAK
Kıyafet ve mücevher üzerine Atelier Jolie adında marka çıkarma planı olduğu iddia edilen Jolie'nin on yıldan uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle "sürdürülebilir moda" konusunda bilinç yaratmak isteyen Jolie'nin Gwyneth Paltrow'un Goop adlı lifestyle markası gibi bir girişimde de bulunmak istediği belirtildi.
Oyuncunun kızları Zahara ve Shiloh, kırmızı halı seçimlerini daha önce giydikleri kıyafetlerden yana yaparak sürdürülebilirlik mesajı vermişti.
O DA GÜZELLİK MARKASI ÇIKARDI
Öte yandan, oyuncunun eski eşi Brad Pitt de güzellik sektörüne adım atmıştı ‘Le Domaine’ adını taşıyan markasını duyuran oyuncu, Vogue dergisine verdiği röportajda “Yaşlanmaktan kaçmak istemiyorum. Bu kaçamayacağımız bir konsept. Toplumumuzun bunu daha çok kabullenmesini isterdim” ifadelerini kullanmıştı.