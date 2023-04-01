Angelina Jolie oyunculuğu bırakmaya hazırlanıyor

KENDİ MARKASINI KURACAK

Kıyafet ve mücevher üzerine Atelier Jolie adında marka çıkarma planı olduğu iddia edilen Jolie'nin on yıldan uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle "sürdürülebilir moda" konusunda bilinç yaratmak isteyen Jolie'nin Gwyneth Paltrow'un Goop adlı lifestyle markası gibi bir girişimde de bulunmak istediği belirtildi.