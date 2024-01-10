Apandisit kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto hayatını kaybetti

5 Aralık 1981'de Meksika'da doğan oyuncu, Teksas'ta büyüdü. 16 yaşındaki şarkıcı ve gitarist olma hayaliyle yola çıkan oyuncu, reklamlarla ve dizilerde rol almaya başladı.

Canto'nun en çok tanındığı rollerden biri X-Men: Days of Future Past filmindeki Sunspot karakteri. Oyuncu, Bruised ve Agent Game gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.