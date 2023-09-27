Ara Güler'in yeni sergisi "Renkli Anadolu" ziyarete açılıyor

Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen Renkli Anadolu sergisi, Ara Güler Müzesi’nde sanat severlerle buluşuyor.
"Renkli Anadolu", Ara Güler’in yaşadığı topraklara ve insanına olan bağlılığına dair pek çok ipucu barındırıyor. Kimisi artık var olmayan sokaklar, yapılar ve insanlar Ara Güler’in fotoğraflarında yeniden hayat bulurken bu coğrafyanın ve üzerinde var olmuş kültürlerin bolluğu ve zenginliğine dair bizlere yeniden bir hatırlatma yapıyor.
Renkli fotoğrafçılığın dünyada talep görmeye başladığı dönemlerde bu değişime ayak uyduran Ara Güler’in sergide yer alan ve bazıları ilk defa görülecek 89 adet fotoğrafı 1957 ve 2003 yılları arasına yayılıyor.
Bu denli geniş bir zaman aralığı, Ara Güler’in fotoğraflarının ve sanatının zamansızlığına işaret ediyor. Renk, sergide Anadolu’nun dört bir yanını birbirine bağlayan başlıca unsur olarak göze çarpıyor.
Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutlayan Renkli Anadolu sergisi, Ara Güler’in hayatına yayılan bir başka öyküsüdür; ışığa, insana, toprağa, renge ve Türkiye’ye dair…
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Renkli Anadolu”, 6 Ekim 2023- 7 Nisan 2024 tarihleri arasında, Pazartesi günleri hariç Salı-Cumartesi 10:00-18:00, Pazar 12:00-18:00 saatlerinde Bomontiada’da ziyaret edilebilir.
Ara Güler Müzesi Yayınları tarafından sergiye paralel olarak hazırlanan ve sergiyle aynı ismi taşıyan ‘’Renkli Anadolu’’ kitabı, Bomontiada ve Galataport’ta yer alan Ara Güler Müzesi Dükkan’larından temin edilebilir. Ayrıca sergiye özel bir playlist hazırlayan Radyo Voyage, ‘’Renkli Anadolu’’ fotoğraflarının müzikle harmonisini de dinleyicinin beğenisine sunuyor.
ARA GÜLER MÜZESİ HAKKINDA
Ara Güler Müzesi, Türkiye’de foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler ile Doğuş Grubu iş birliği sonucu kurulmuştur. Müze Ara Güler’in 90. yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde kendisinin de katılımıyla bomontiada’da açılmıştır. Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini, ilham veren yaşamını ve değerli arşivini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışı sergiler, yayınlar, etkinlikler ve iş birlikleri ile fotoğraf sanatının görsel, duygusal ve sosyal etkisini öne çıkartmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Ara Güler’in yaşamı boyunca arşivini muhafaza ettiği Beyoğlu, Galatasaray’da bulunan Güler Apartmanı’nın kalıcı müze adresi haline getirilmesi planlanmaktadır.
ARA GÜLER ARŞİV VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDA
2016 yılında Ara Güler ve Doğuş Grubu arasında gerçekleşen anlaşma ile hayata geçen Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yer alan AGAVAM, Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. 2018 yılında Ara Güler’in 90’ıncı doğum gününde İstanbul Yapı Kredi bomontiada’da açılan Ara Güler Müzesi ise, duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor.
Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen iki sanat kurumu, birbirini operasyonel ve içerik anlamında da besleyecek şekilde faaliyet gösteriyor. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler’in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor.
2016 yılında Ara Güler ve Doğuş Grubu arasında gerçekleşen anlaşma ile hayata geçen Ara Güler Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. çatısı altında yer alan AGAVAM, Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere çalışıyor. 2018 yılında Ara Güler’in 90’ıncı doğum gününde İstanbul Yapı Kredi bomontiada’da açılan Ara Güler Müzesi ise, duayen fotoğraf sanatçısının eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Profesyonel düzeyde yönetilen ve kâr amacı gütmeyen iki sanat kurumu, birbirini operasyonel ve içerik anlamında da besleyecek şekilde faaliyet gösteriyor. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler’in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sanat
- N-Life
- Ara Güler
- N-Life Kültür&Sanat