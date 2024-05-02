Jonathan Nolan'dan Kara Şövalye 4'e yeşil ışık

Ağabeyi Christopher Nolan'ın yönettiği "Kara Şövalye" üçlemesinin tüm filmlerinde senarist olarak çalışan Jonathan Nolan, ilerleyen süreçte "Kara Şövalye 4" için geri dönmekten mutluluk duyacağını söyledi.
2012 yapımı Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises), Christian Bale'in canlandırdığı Bruce Wayne'in hikayesine kesin bir nokta koymuş gibi görünse de Jonathan Nolan, Batman evrenine geri dönmek için istekli olduğunu açıkladı.
"BUNUN ÜZERİNDE TEKRAR ÇALIŞMA ŞANSIM OLSAYDI KESİNLİKLE"
SHOWSHA'ya konuşan Jonathan Nolan, Kara Şövalye üçlemesinin dünyasına geri dönmenin rüya gibi olacağını belirtti.
Nolan, "Bu bir rüya olmaz mıydı? Yani, geri dönüp bunun üzerinde tekrar çalışma şansım olsaydı, kesinlikle" dedi.
Öte yandan "Kara Şövalye" üçlemesinin yıldızı Christian Bale, 2022'de ScreenRant'a konuşmuştu.Ünlü oyuncu, Christopher Nolan'ın yönetmenlik yapması halinde yeni bir Batman filmi için geri dönebileceğini söylemişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat