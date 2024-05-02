Jonathan Nolan'dan Kara Şövalye 4'e yeşil ışık

Ağabeyi Christopher Nolan'ın yönettiği "Kara Şövalye" üçlemesinin tüm filmlerinde senarist olarak çalışan Jonathan Nolan, ilerleyen süreçte "Kara Şövalye 4" için geri dönmekten mutluluk duyacağını söyledi.

2012 yapımı Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises), Christian Bale'in canlandırdığı Bruce Wayne'in hikayesine kesin bir nokta koymuş gibi görünse de Jonathan Nolan, Batman evrenine geri dönmek için istekli olduğunu açıkladı.