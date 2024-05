Budapeşte Festival Orkestrası AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Budapeşte Festival Orkestrası ile usta piyanist Francesco Piemontesi, "İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, 3 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.



Ivan Fischer yönetimindeki orkestra, Johannes Brahms'ın "Macar Dansı No. 10, Fa Majör", "Piyano Konçertosu No. 2, Si bemol Majör, op. 83", "Macar Dansı No. 7, Fa Majör" ve "Senfoni No. 2, Re Majör, op. 73" eserlerini yorumlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve yetenekli solistleri ağırlayan İstanbul Müzik Festivali 21 Mayıs-12 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.