Argylle filminin afişi yayınlandı: Dua Lipa ile Henry Cavill başrolde

Dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu alan filmde Henry Cavill başrolü üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Ariana DeBose ve Samuel L. Jackson yer alıyor.

Dua Lipa'nın ilk kez oyunculuk performansı sergilediği filmin afişi yayınlandı.

