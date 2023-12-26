Arkadaşım Dalmaçyalı oyunu minik sanatseverler ile buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen aralık kültür sanat etkinlikleri birbirinden değerli tiyatro oyunları ile devam etti. Aralık ayı programları arasında yer alan ve miniklerin büyük beğenisini kazanan "Arkadaşım Dalmaçyalı" oyunu Sosyal Gelişim Merkezi’nde iki ayrı seansta gerçekleştirildi.

Minik sanatseverler tarafından hayranlıkla izlenen tiyatro oyununda şarkılar hep birlikte söylendi. Program sonunda çocuklar oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.