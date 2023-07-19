Aşık Veysel'in evi yol arkadaşının oğluna emanet

"BABAMLA KADER ARKADAŞIYDILAR"



Güleryüz, Aşık Veysel öldüğünde 23 yaşında olduğunu ve onu defalarca dinleme fırsatı bulduğunu kaydetti. Aşık Veysel'le olan anılarından bazılarını aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:



"Babamın da gözleri görmüyordu ama Aşık Baba kadar değildi. Aşık Baba'nın gözleri tamamen görmüyordu. Babamla kader arkadaşıydılar, yol arkadaşıydılar. Sürekli dertleşirlerdi. Babam Aşık Veysel'in yanından hiç ayrılmazdı. Aşık Veysel Anadolu'yu 'Küçük Veysel' olarak bilinen Veysel Erkılıç ile gezmiş. Küçük Veysel 1960'ta kalp krizinden vefat etmiş. Bunun üzerine Aşık Baba 'Asıl şimdi kör oldum.' demiş. Aşık Baba'nın ayağı çamur olmazdı. Köyde bulunanlar bir gün 'Veysel senin ayağın neden çamur olmuyor?' dediler. O da 'Ben sizin gibi kör müyüm?' diye cevap verdi. Bu konuşma olduğunda ben de oradaydım."



Müzeye yılda 20 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini vurgulayan Güleryüz, "Buraya gelen misafirlerimizi güler yüzle karşılıyorum. Misafirlerimiz müzede Aşık Baba'nın vefat ettiği odayı ve yatağı görüyorlar. Oturma odasını, mutfağını ve kullandığı bazı eşyaları burada görebiliyorlar. Buraya gelen misafirlere Aşık Baba'yla hem bizzat yaşadığım anıları hem de babamın bana aktardığı anıları anlatıyorum. Burada olmaktan, Aşık Baba'nın anılarını insanlara anlatmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.