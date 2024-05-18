Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece filminin devamı geliyor

Görünmez Adam, Cadılar Bayramı, Kapan ve Parçalanmış gibi başarılı korku ve gerilim filmleriyle öne çıkan Blumhouse Productions imzalı "Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece"nin (Five Nights At Freddy's) devamı geliyor.

Gişede büyük bir başarı elde eden, Scott Cawthon'un popüler video oyunu serisinin beyazperde uyarlaması "Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece"nin devamının ikinci filminin gösterim tarihi de belirlendi.

Josh Hutcherson'ın başrolde olduğu korku filmi, 5 Aralık 2025'te sinemalarda olacak.