Ayasofya'nın restorasyon hazırlığında sona gelindi

AYASOFYA'NIN DİJİTAL İKİZİ HAZIRLANDI



Ayasofya'nın ana yapısındaki restorasyondan önce çok önemli bir çalışma yapıldığına dikkati çeken Sarı, şunları anlattı:



"Ayasofya'nın dijital ikizi çıkarılmış durumda. Yani planları, görünüşleri, kesitleri bitmek üzere. Esas kapsamlı restorasyona bu belgeler oluşturulduktan sonra hemen başlanacak. Bu restorasyonun da uzun süreceğini değerlendiriyorum. Restorasyon sırasında Ayasofya'nın her detayıyla ilgili gerekli konsültasyonlar yapılacak. Fiziki olarak sıkıntılar var mı, bunlar değerlendirilecek. Ana yapının restorasyonuyla ilgili olarak da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir ihale yaptı ve şu anda yer teslimi de yapıldı."



Sarı, restorasyon sürecinde yapının ziyarete ve ibadete kapatılmasına yönelik Bakanlığın ve Bilim Kurulunun bir görüşü olmadığını vurgulayarak, "Dolayısıyla restorasyonu ziyarete açıkken yapmak zorunluluğumuz var. Bu anıt eser. Bizim olduğu gibi dünyanın da göz bebeği bir eser ve biz bunu hem ziyarete hem ibadete açıkken restore etme imkanlarına sahibiz" dedi.



RESTORASYON SIRASINDA BAKIM ONARIM DA YAPILACAK

Ayasofya'nın bütün külliyesinin üzerinde 20'ye yakın irili, ufaklı kubbesi olduğunu ve şu anda bu kubbelerden çoğunun yağmur suyuna maruz kaldığını aktaran Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Anıt eserin kubbelerinde kurşunlarda ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar sebebiyle anıt eser rutubet alıyor. Aldığı rutubet sebebiyle de tezyinatlarda ve mozaiklerde dökülmeler olabilir. İvedilikle bunları tespit edeceğiz. Gerekli müdahaleleri yapacağız. Ayasofya Cami, İstanbul'un fethinden sonra devşirilen ikinci eser. Ayasofya'nın alanı 10 bin 200 metrekare, vaftizhane de dahil. Kendi ana yapısının alanı ise 9 bin 800 metrekare. Kubbesinin yerden yüksekliği yaklaşık 56 metre. Bu anıt eserin restorasyonu çok uzun süreçli olacak. Çok kapsamlı detayları var. Bunlar tek tek değerlendirilecek ve gerekli yerlere müdahaleler yapılacak. Bu müdahalelerin tamamı binanın sıhhatli yaşamasını sağlayacak müdahaleler olacaktır."