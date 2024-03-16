Bakan Ersoy: Bir yıl içinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye

OLYMPOS ÖREN YERİ KARŞILAMA MERKEZİ 65 MİLYON LİRAYA MAL OLDU



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarına başladıklarını ve Kemer'e de Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracaklarını dile getirdi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nin de lansmanını 3 gün önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde de tarihi gün yüzüne çıkaran çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Olympos Antik Kenti'nde otopark alanını, yürüyüş yollarını düzenlediklerini aktaran Ersoy, 65 milyon liraya mal olan Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi'ni de Antalyalıların hizmetine sunduklarını ifade etti.



"NİTELİKLİ KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONU"



Antalya'da turizmle bağlantılı olarak kıyı şeridi boyunca kültürel miras koridoru oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:



"Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm ören yerlerinde çok kapsamlı çalışmalara hız verdik. Özellikle Olympos ve Phaselis özelinde bu bölgede doğasıyla bütünleşik, kültüre miras unsurları ile doğa turizmini öne çıkaran, nitelikli bir kültür turizmi destinasyonun oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca bölgede gastronomi turizminin gelişmesi için de çalışmalar yapacağız. Böylelikle bölgeyi Antalya'nın kültürel miras ve eko turizm destinasyonu olarak tescillemiş oluyoruz."



Antalya Valisi Hulusi Şahin de Bakan Ersoy'un girişimiyle antik kentlerde kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler Olympos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını inceledi.



ANTALYA'DA 17 MİLYONDAN FAZLA TURİST HEDEFİ



Bakan Ersoy daha sonra Adrasan Mahallesi’ndeki bir otelde turizmcilerle bir araya geldi. Turizmcilerle görüşen Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada Antalya genelinde geçen sene 16 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandığını anlattı. Pandemi sonrası geçen sene rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldığını dile getiren Bakan Ersoy, "İnşallah bu sene de 17 milyondan fazla ziyaretçi alarak Antalya'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Antalya'da 2,7 milyon civarında nüfus var. Antalya derken hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi göç alan bir şehirden bahsediyoruz. Bu da şunu gerektiriyor. Duran Antalya'nın hiç şansı yok. Her zaman koşan bir Antalya ya ihtiyacımız var. Artık cazibe merkezi olmuş bir şehirle karşı karşıyayız. Sadece ülkemizden değil ülke dışından da göç alıyor. Bunun için koşan bir Antalya için yönetimin emin ellerde olması şart" ifadesini kullandı.



"GECE MÜZECİLİĞİ İLE TURİZMİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Geleceğe Miras Projesi ile kıyı kentlerine ciddi kaynak aktarıldığından bahseden Bakan Ersoy, arkeolojik alanlarda kazı çalışmalarının 12 ay devam ettiğini söyledi. Aynı anda 8-9 noktada kazı çalışması yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Turistleri dışarı çıkartmanın en önemli nedenlerinden birisi arkeolojik değerlerimizdir. Aspendos kazılarına gittim. Şimdiye kadar sadece yüzde 2'sinin kazıldığını gördüm. Yıllardır kazılıyor. Gelecek 4 yılda bunu yüzde 30 seviyesine getirip bir de restorasyon seviyesine getireceğiz. Sadece kazı yapmakla kalmayıp, restore edip, ayağa kaldırıp yoğun turist alacak hale getiriyoruz. Olympos ve Phaselis gibi yerlerde gece müzeciliği ile turizmi destekleyeceğiz. Gündüz 40 derece sıcaklıkta turist oraları gezmek istemiyor. Gün batımı ile turist otellerinden çıksın. Buraları gezsin istiyoruz" diye konuştu.



Son 5 yılda Antalya'nın 2 noktasında arıtma tesisi yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "2,7 milyon nüfusu olan göç alan bir Antalya'da, onu da Turizm Bakanlığı yaptı. Birincisini sorumluluk bölgemiz olmayan bir yerde Serik'te yaptık. İkincisini de bugün Kemer'de yapıyoruz. Çünkü neden yaptık. Yapmasak mavi bayrakları kaybedeceksiniz. Mavi bayrağı kaybederseniz turizmi kaybedeceksiniz. Turizmi kaybederseniz şehri kaybedeceksiniz" dedi.