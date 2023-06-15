Baksı Müzesi'nde Emanet sergisi açıldı

Bayburt'taki Baksı Müzesi yeni sezonda Vuslat Doğan Sabancı’nın "Emanet" adlı sergisine ev sahipliği yaptı. 20 Haziran’da açılışı yapılacak ve dört ay boyunca ziyarete açık olacak sergiye farklı illerden birçok davetli katılım sağladı.
"Emanet" ismini verdiği sergide, küçük yaşlarda anneannesinden dinlediği masalın etkisinin büyük olduğunu söyleyen Vuslat Doğan Sabancı, “Türkçede 'emanet' birine bakmak ve korumak amacıyla devretmek anlamına gelir ve bu, güvene dayalı bir sözleşmeyle iç içe geçmiştir. Sergi tamamen bu temaya uygun olarak 'Emanet' ismini aldı” dedi.
Sergide merak uyandıran eserlerin başında gelen "Göbek Bağı" çalışmasına dikkat çeken Sabancı, “İkinci sergimi yapıyorum, ilk kurumsal sergim. Baksı Müzesi bu sergiyi yapmak üzere davet ettiğinde çok heyecanlandım. Benim hem anne, hem baba tarafım nesillerdir bu topraklarda yaşıyor. Hep bu coğrafyayla ve tarihle nasıl bir köprü kurarım ve köklerime daha yakın olup çalışabilirim diye düşündüm. 'Emanet' kavramıyla yeniden tanıştım. Anneannemin bana anlattığı masal vasıtasıyla tanıştım. Hayal meyal hatırladığım masalı tekrar yazdım, yeniden yorumladım. Hemen hemen her şeyi bu coğrafyadan yaptım. Bu coğrafyanın taşını, toprağını topladım atölyemde doğal pigment haline getirdim, resimlerime kattım. 'En önemli emanet hayatın kendisi bize. Onu anlatıyorum burada. Anneannemin bana emanet ettiği bir zincirden esinlenerek yaptım onu" şeklinde konuştu.
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