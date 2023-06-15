Baksı Müzesi'nde Emanet sergisi açıldı

Sergide merak uyandıran eserlerin başında gelen "Göbek Bağı" çalışmasına dikkat çeken Sabancı, “İkinci sergimi yapıyorum, ilk kurumsal sergim. Baksı Müzesi bu sergiyi yapmak üzere davet ettiğinde çok heyecanlandım. Benim hem anne, hem baba tarafım nesillerdir bu topraklarda yaşıyor. Hep bu coğrafyayla ve tarihle nasıl bir köprü kurarım ve köklerime daha yakın olup çalışabilirim diye düşündüm. 'Emanet' kavramıyla yeniden tanıştım. Anneannemin bana anlattığı masal vasıtasıyla tanıştım. Hayal meyal hatırladığım masalı tekrar yazdım, yeniden yorumladım. Hemen hemen her şeyi bu coğrafyadan yaptım. Bu coğrafyanın taşını, toprağını topladım atölyemde doğal pigment haline getirdim, resimlerime kattım. 'En önemli emanet hayatın kendisi bize. Onu anlatıyorum burada. Anneannemin bana emanet ettiği bir zincirden esinlenerek yaptım onu" şeklinde konuştu.

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