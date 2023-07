"Barbie" hem gişede hem de müzik listelerinde zirvede

Filmin müzikleri İngiltere müzik listelerinde ilk 5'e girmeyi başardı. Billie Eilish, Dua Lipa ve Nicki Minaj'in şarkıları, listelerde ilk 5'e girerek bir ilke imza attı.



"What Was I Made For" adlı Billie Eilish şarkısı 3. sırada, Dua Lipa'nın "Dance The Night Away" hiti 4. sırada, Nicki Minaj ve Ice Spice düeti "Barbie World" ise 5. sırada yer aldı. Lizzo'nun "Pink" şarkısı ise 39. sırada.

Filmde Ken'i canlandıran Ryan Gosling ise "I'm Just Ken" adlı şarkıyı seslendiriyor. Oyuncunun şarkısı ise listede 25. sırada yer aldı.