"Barbie" hem gişede hem de müzik listelerinde zirvede

Yılın merakla beklenen filmlerinden "Barbie" 21 Temmuz'da vizyona girdi. Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, vizyona girer girmez gişede büyük bir başarıya imza attı. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, 2023 yılının en iyi açılışını yapan film oldu. Film, ikinci haftasında ise 93 milyon dolar hasılat elde ederek zirvede kalmayı başardı.
Filmin müzikleri ise "Barbie: The Album" adlı albümde toplandı. Albümde Dua Lipa'dan Nicki Minaj'a birçok ünlü müzisyenin şarkısı bulunuyor.
Filmin müzikleri İngiltere müzik listelerinde ilk 5'e girmeyi başardı. Billie Eilish, Dua Lipa ve Nicki Minaj'in şarkıları, listelerde ilk 5'e girerek bir ilke imza attı.
"What Was I Made For" adlı Billie Eilish şarkısı 3. sırada, Dua Lipa'nın "Dance The Night Away" hiti 4. sırada, Nicki Minaj ve Ice Spice düeti "Barbie World" ise 5. sırada yer aldı. Lizzo'nun "Pink" şarkısı ise 39. sırada.
Filmde Ken'i canlandıran Ryan Gosling ise "I'm Just Ken" adlı şarkıyı seslendiriyor. Oyuncunun şarkısı ise listede 25. sırada yer aldı.
ALBÜMDE KİMLER VAR?
Bruno Mars, Miley Cyrus gibi isimlerin ve pek çok başarılı prodüksiyonun süpervizörü olan Mark Ronson yönetiminde hazırlanan albümde Dua Lipa'nın ''Dance The Night'', Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua'nın ''Barbie World'', KAROL G'den ''Watati'' ve Charli XCX'in ''Speed Drive'' gibi şarkıları yer aldı.
Albümün sürpriz isimler ise Billie Eilish ve Sam Smith oldu.
Albümde yer alan dünyaca bilinen star isimler ise şu şekilde; Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ica Spice, Charli XCX, Karol G, Aldo Ranks, Billie Eilish, Tame Impala, Ryan Gosling, Dominic Fike, HAIM, Sam Smith, Yhe Kid Laroi, Khalid, Pink Pantheress, GAYLE, Ava MAx, FIFTY FIFTY, Kaliii.
BARBIE HAKKINDA
Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.
Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
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