"Barbie" hem gişede hem de müzik listelerinde zirvede

ALBÜMDE KİMLER VAR?



Bruno Mars, Miley Cyrus gibi isimlerin ve pek çok başarılı prodüksiyonun süpervizörü olan Mark Ronson yönetiminde hazırlanan albümde Dua Lipa'nın ''Dance The Night'', Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua'nın ''Barbie World'', KAROL G'den ''Watati'' ve Charli XCX'in ''Speed Drive'' gibi şarkıları yer aldı.



Albümün sürpriz isimler ise Billie Eilish ve Sam Smith oldu.

Albümde yer alan dünyaca bilinen star isimler ise şu şekilde; Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ica Spice, Charli XCX, Karol G, Aldo Ranks, Billie Eilish, Tame Impala, Ryan Gosling, Dominic Fike, HAIM, Sam Smith, Yhe Kid Laroi, Khalid, Pink Pantheress, GAYLE, Ava MAx, FIFTY FIFTY, Kaliii.

