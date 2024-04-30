Billie Eilish dünya turnesine çıkıyor

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı Billie Eilish yeni albümünü ve dünya turnesini duyurdu.

Billie Eilish dünya turnesine çıkıyor

Grammy ödüllü şarkıcı hayranlarına müjdeli haberi verdi. Şarkıcının "Hit Me Hard and Soft" adlı albümü 17 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.

Şarkıcı dünya turnesine çıkacağını duyurdu. Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan şarkıcı, 81 tarihi açıkladı. Turne biletleri 3 Mayıs'ta satışa çıkacak.

Eilish "Hit Me Hard and Soft" adlı turnesine 19 Eylül'de Kanada'da başlayacak. Şarkıcı daha sonra sırasıyla Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa'da konser verecek.

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