Billie Eilish dünya turnesine çıkıyor

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish hayranlarına müjdeli haberi verdi. Şarkıcının "Hit Me Hard and Soft" adlı albümü 17 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.
Şarkıcı dünya turnesine çıkacağını duyurdu. Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan şarkıcı, 81 konser tarihi açıkladı. Turne biletleri 3 Mayıs'ta satışa çıkacak.
Eilish "Hit Me Hard and Soft" adlı turnesine 19 Eylül'de Kanada'da başlayacak. Şarkıcı daha sonra sırasıyla Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa'da konser verecek.
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