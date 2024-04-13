Bir döneme damga vurmuştu: Heroes geri dönüyor

2006-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan "Heroes" dizisi, ilk sezonuyla çok beğenilmiş ve döneme damga vuran yapımlardan biri olmuştu.

Sıradan insanların birtakım sıra dışı güçlere sahip olduklarını keşfetmeleriyle değişen hayatları ve “dünyayı kurtarma” yolculuklarını konu alan "Heroes" dizisinde; Jack Coleman, Hayden Panettiere, Zachary Quinto, Ali Larter, James Kyson, Adrian Pasdar, Greg Grunberg ve Sendhil Ramamurthy gibi isimler rol alıyordu.