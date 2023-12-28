Bodrum'daki Çikolata Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor​

Yerli ve yabancı misafirlerin eserleri yakından incelediğini ve çok beğendiğini ifade eden Köksal, "700 metrekarelik işletmemizde bu eserleri yaparken 7 ton çikolata kullandık. Bunun nedeni ise kadınlar 5-7, erkekler ise 8-10 dakika müzedeki bu yoğun çikolata kokusuna maruz kaldığında günlük ihtiyacı olan mutluluk hormonunu salgılayabiliyor. Müzemizden de o şekilde mutlu ayrılabiliyorlar. Bizde sloganımızı 'Mutluluğa giden yol çikolata müzesinden geçiyor' olarak belirledik." diye konuştu. Köksal, eserlerin zeminlerinde ve kaplamalarında bitter çikolata, kakao tozları ve beyaz fil dişi çikolata kullandıklarını anlattı.



MÜZE YAKLAŞIK 3 YILDA 60 BİNE YAKIN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Eserlerin bozulmaması ve bakteri üretmemesi adına aylık olarak rutin bakım ve ilaçlamaların yapıldığını dile getiren Köksal, şöyle konuştu:



"Müzemizin iklimlendirme sistemi sayesinde nem alıcılarla nemi alınıyor, fanlarla havalandırması yapılıyor, yazın 29 derecenin üzerine çıkmıyor, kışın da 6 derecenin altına düşürmüyoruz. Müzemizde ünlü isimlerin bu bölgeye renk ve değer katmış insanların çikolatadan portrelerini, heykellerini yaptık. Aynı zamanda bir kültür turizm yolu oluşturduk. Muğla'nın 13 ilçesinin de eserlerini burada çikolatadan işledik. Bugüne kadar Belçika, Azerbaycan, Gürcistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere çikolata gönderdik. Müzemizi yaklaşık 3 yılda yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 60 bine yakın kişi ziyaret etti."

