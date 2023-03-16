Bosna Hersek'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına konser

"DEPREMZEDELERİN YARDIMLARIMIZA İHTİYAÇLARI VAR"



Proleter Derneği Sekreteri Sulejman Skenderagic, "Kültür ve sanat derneklerimizin katkısının olacağını bildiğimiz için bu konseri düzenledik. Depremzedelerin yardımlarımıza ihtiyaçları var. Burada bulunan herkes ellerinden geldiğince bağışta bulunacak. Her katılımcı yanında getirdiği bir oyuncağı da (depremzede çocuklara) bağışlayacak" ifadelerini kullandı.



İzleyicilerden Zulejha Nalic, konsere depremzedelere yardımda bulunabilmek için katıldığını kaydederken, diğer bir izleyici Raba Sukurica da Karadağ'dan Saraybosna'ya bir ziyaret için geldiğini ve bu vesileyle yardımda bulunabilmek adına konsere katıldığını söyledi.