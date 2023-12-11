Botticelli'ye ait 109 milyon dolar değerinde ''kayıp'' tablo İtalya'daki bir evde bulundu

''The Birth of Venus'' ve ''Primavera'' tablolarıyla ünlü ressam Botticelli'nin en az 109 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen kayıp tablosu bulundu.

İddialara göre tablo 1470 yılında Roma Katolik Kilisesi için yapıldı. 1900'lü yılların başından itibaren eser kiliselerin duvarlarını süsledi.

İtalyan Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1982 yılında eserin tutulduğu kilise depremde zarar görünce, eser güvende tutulması için yerli bir aileye teslim edildi.

Eserin aileye zimmetlendiğini kanıtlayan yasal bir belge olduğu için bulunmasının ardından aileye herhangi bir yasal işlem uygulanmadı.

ESER RESTORE EDİLDİKTEN SONRA SERGİLENECEK

Eser aileye teslim edildikten sonraki birkaç yıl boyunca yerel yetkililer tarafından tablonun durumu kontrol edilse bile bu kontroller 1990'lı yıllarda tamamen durdu. Bu tarihten sonra eser Kültür Bakanlığı kayıp eserler listesine girdi.



Bu yaz eserin izi, zimmetlendiği Somma ailesinin evine kadar sürüldü. Eseri bulan ekibin üyelerinden Massimiliano Croce, ''Aile eseri evlerinde tutmaya devam ediyor ancak eser teslim alınıp bir müzeye yerleştirilecek.'' açıklamasını yaptı.



Tablonun ressam Botticelli 1510 yılında ölmeden önce yaptığı son eserlerden biri olduğu tahmin ediliyor. Bakanlık yaklaşık bir yıl sürecek olan bir restorasyon sürecinin ardından eserin ulusal bir müzede sergilenmesini planlıyor.



