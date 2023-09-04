Bursa'da Aşık Veysel 50. Yıl Anma Konseri düzenlendi

Yavuz Bingöl sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.



Gecede Bingöl "Kara Tren", "Sarı Gelin", "Turnalara Tutun da Gel" ve "Atabarı" gibi türküleri Bursalı hayranlarıyla birlikte seslendirdi.



Konser sonunda Bingöl ve orkestrasının performansını Bursalı sanatseverler uzun süre alkışladı.



2023, AŞIK VEYSEL YILI İLAN EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlamıştı. Erdoğan, "Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" açıklamasında bulundu.