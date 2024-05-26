Çakallarla Dans 7 filmi geliyor

Çakallarla Dans serisinin devamı geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çakallarla Dans 7 için hazırlıklar başladı. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın’ı buluşturan filmin çekimleri bu yaz ortası başlayacak.
Filmin ön hazırlık süreci için çalışan yönetmeni Murat Şeker geçen günlerde Cannes’da bazı görüşmeler yaptı.
Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı serinin 2 Aralık 2022’de vizyona giren altıncı filmi, 871 bin 764 gişe ve 50 milyon 946 bin 808 TL hasılatla pandemi sonrası sinema salonlarını hareketlendirmişti.
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