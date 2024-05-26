Çakallarla Dans 7 filmi geliyor

Çakallarla Dans serisinin devamı geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çakallarla Dans 7 için hazırlıklar başladı. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın’ı buluşturan filmin çekimleri bu yaz ortası başlayacak.

Filmin ön hazırlık süreci için çalışan yönetmeni Murat Şeker geçen günlerde Cannes’da bazı görüşmeler yaptı.

