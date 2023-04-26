Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmeni belli oldu

"Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.
Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.
8 Şubat 2004'te, henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'yı anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.