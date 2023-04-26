Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmeni belli oldu

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin hazırlıkları sürüyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer alacağı filmin yönetmeni belli oldu.

Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmeni belli oldu

"Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde ’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.

Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmeni belli oldu - 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.

8 Şubat 2004'te, henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'yı anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

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