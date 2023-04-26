Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmeni belli oldu

"Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.