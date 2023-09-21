Çeşme Festivali ne zaman? İşte Çeşme Festivali'nin tarihleri ve programı

"DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÇEŞME'DE BULUŞACAK"



Müziğin evrensel diliyle bir araya gelip, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini kutlamak için festivalde birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağını ifade eden Oran, "21 Eylül Perşembe, saat 21.30'da Akdeniz kültürünün ve geleneklerinin tüm renklerini müziğinde yaşatan dünyaca ünlü, Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias'ın muhteşem performansıyla başlayacak olan festivalimiz, 22 Eylül Cuma saat 19.00'da ismini, Makedonya ve Bulgaristan'da, "telli çalgılardan oluşan küçük fasıl heyeti anlamına gelen 'algija' kelimesinden alan ve Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren Çalgiya İzmir'in Aya Haralambos Kültür Merkezi'ndeki eşsiz nağmeleri ile devam edecek. Saat 21.30'da ise Caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden biri Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant, Çeşme Amfi'de bizlerle olacak. 23 Eylül Cumartesi, saat 19.30'da Arap ve Akdeniz ezgilerini, modern caz ile klasik müzik etkilerini ustaca birleştiren, Lübnan doğumlu Rabih Abou-Khalil, Çeşme Meydan'da hepimizi büyüleyecek. Aynı gün saat 21.30'da duygusal sözleri, güçlü sesiyle Ege, müziğin ritmiyle kalpleri coşturacak. Festivalimizin son günü 24 Eylül Pazar, saat 19.00'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grubumuz Salut de Smyrne Aya Haralambos'ta sanatseverlerle buluşacak. Son olarak saat 21.30'da bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies Çeşme Amfi'de muhteşem bir kapanış yapacak" diye konuştu.