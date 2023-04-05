Çetin Emeç'i anma konseri düzenlenecek

Suadiye’deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, AKM Tiyatro Salonu'nda 7 Nisan Cuma günü saat 20.30'da anma konseri verilecek.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamındaki etkinlik Schubert'ten bir Uvertür ile başlayacak. Ardından İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Özgecan Günöz solistliğinde, müzikseverler müzik literatürünün en sevilen keman eserlerinden biri olan Max Bruch'un Keman Konçertosu'nu dinleyecek.



Konserin ikinci yarısında ise şef Thomas Rösner yönetimindeki orkestra, Tchaikovsky'nin Dördüncü Senfonisi'ne hayat verecek.

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