Chris Hemsworth'ten Brad Pitt itirafı

Oyuncu, oğlunun adını Brad Pitt'in İhtiras Rüzgarları (1994) filmindeki karakterinden esinlenerek Tristan koyduğunu açıkladı. Hemsworth "Ekranda daha güzel bir adam hiç olmamıştı. Dünyadaki en havalı karakter değil mi?" dedi.

Siyah Giyen Adamlar, Yenilmezler, Denizin Ortasında ve Zafere Hücum gibi başarılı yapımlarla tanınan Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth , oğlunun adını koyarken Brad Pitt ' ten ilham aldığını açıkladı. 40 yaşındaki oyuncunun, Elsa Pataky ile evliliğinden Tristan, Sasha ve India adında üç çocuğu bulunuyor.

"EMEKLİ OLMUYORUM"

Chris Hemsworth, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı. Oyuncu, Hollywood'u bıraktığına dair ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı. Oyuncu Vanity Fair dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki haberler beni gerçekten çok sinirlendirdi çünkü kişisel bir konuda savunmasızdım ve bunu paylaşma ihtiyacı hissetmiştim"