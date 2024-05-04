Chris Hemsworth'ten Brad Pitt itirafı

Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth, oğluna Brad Pitt'in canlandırdığı bir karakterin adını verdiğini açıkladı.

Chris Hemsworth'ten Brad Pitt itirafı

Siyah Giyen Adamlar, Yenilmezler, Denizin Ortasında ve Zafere Hücum gibi başarılı yapımlarla tanınan Avustralyalı oyuncu , oğlunun adını koyarken 'ten ilham aldığını açıkladı. 40 yaşındaki oyuncunun, Elsa Pataky ile evliliğinden Tristan, Sasha ve India adında üç çocuğu bulunuyor.

Oyuncu, oğlunun adını Brad Pitt'in İhtiras Rüzgarları (1994) filmindeki karakterinden esinlenerek Tristan koyduğunu açıkladı. Hemsworth "Ekranda daha güzel bir adam hiç olmamıştı. Dünyadaki en havalı karakter değil mi?" dedi.

Chris Hemsworth'ten Brad Pitt itirafı - 1 Legends of the Fall (İhtiras Rüzgarları)

"EMEKLİ OLMUYORUM"

, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı. Oyuncu, 'u bıraktığına dair ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı. Oyuncu Vanity Fair dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki haberler beni gerçekten çok sinirlendirdi çünkü kişisel bir konuda savunmasızdım ve bunu paylaşma ihtiyacı hissetmiştim"

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