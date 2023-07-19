Christopher Nolan, Tarantino'nun emeklilik kararı hakkında konuştu

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, 10. filmini çekmeyi bitirdikten sonra emekli olmayı düşünen Quentin Tarantino hakkında konuştu.
Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, "The Movie Critic" (Film Eleştirmeni) filmi ile kariyerine son noktayı koymayı planladığını söylemişti.
"HAYAL ETMEK ZOR"
Tarantino'nun kararını değerlendiren Nolan, "Sinemada hikaye anlatmak bağımlılık yapar. Çok çalışmak gerekir ama eğlencelidir de. Film çekmek, yapmak zorunda hissettiğin bir şeydir ve bu yüzden gönüllü olarak durmayı hayal etmek biraz zor" dedi.
"EĞER İYİ OLMAYACAKSA HİÇ OLMASIN DİYOR"
Yönetmen sözlerine "Ama şunu da anlıyorum...O yönetmenlerin kariyerlerinin sonraki yıllarında yaptığı bazı çalışmalara bakıyor ve eğer iyi olmayacaksa hiç olmasın diyor. Ve bence bu çok saf bir bakış açısı. Film tarihine değer veren bir sinemaseverin bakış açısı" diyerek devam etti.
SON FİLMİ HAKKINDA
Film hakkında yeterli bilgi bulunmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin yapımcılığını hangi şirketin üstlendiği de henüz belli değil. Yönetmenin Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin yapımcılığını üstlenen Sony ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor.
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