Christopher Nolan, Tarantino'nun emeklilik kararı hakkında konuştu

"EĞER İYİ OLMAYACAKSA HİÇ OLMASIN DİYOR"

Yönetmen sözlerine "Ama şunu da anlıyorum...O yönetmenlerin kariyerlerinin sonraki yıllarında yaptığı bazı çalışmalara bakıyor ve eğer iyi olmayacaksa hiç olmasın diyor. Ve bence bu çok saf bir bakış açısı. Film tarihine değer veren bir sinemaseverin bakış açısı" diyerek devam etti.

SON FİLMİ HAKKINDA

Film hakkında yeterli bilgi bulunmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin yapımcılığını hangi şirketin üstlendiği de henüz belli değil. Yönetmenin Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin yapımcılığını üstlenen Sony ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor.