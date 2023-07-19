Christopher Nolan, Tarantino'nun emeklilik kararı hakkında konuştu

"Oppenheimer" filminin yönetmeni Christopher Nolan, Quentin Tarantino'nun emekliliğe ayrılma kararı üzerine konuştu.

Christopher Nolan, Tarantino'nun emeklilik kararı hakkında konuştu

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, 10. filmini çekmeyi bitirdikten sonra emekli olmayı düşünen Quentin Tarantino hakkında konuştu.

Christopher Nolan, Tarantino'nun emeklilik kararı hakkında konuştu - 1

Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, "The Movie Critic" ( Eleştirmeni) filmi ile kariyerine son noktayı koymayı planladığını söylemişti.

"HAYAL ETMEK ZOR"

Tarantino'nun kararını değerlendiren Nolan, "Sinemada hikaye anlatmak bağımlılık yapar. Çok çalışmak gerekir ama eğlencelidir de. Film çekmek, yapmak zorunda hissettiğin bir şeydir ve bu yüzden gönüllü olarak durmayı hayal etmek biraz zor" dedi.

Christopher Nolan, Tarantino'nun emeklilik kararı hakkında konuştu - 2

"EĞER İYİ OLMAYACAKSA HİÇ OLMASIN DİYOR"

Yönetmen sözlerine "Ama şunu da anlıyorum...O yönetmenlerin kariyerlerinin sonraki yıllarında yaptığı bazı çalışmalara bakıyor ve eğer iyi olmayacaksa hiç olmasın diyor. Ve bence bu çok saf bir bakış açısı. Film tarihine değer veren bir sinemaseverin bakış açısı" diyerek devam etti.

SON FİLMİ HAKKINDA

Film hakkında yeterli bilgi bulunmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor. Filmin yapımcılığını hangi şirketin üstlendiği de henüz belli değil. Yönetmenin Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin yapımcılığını üstlenen Sony ile görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...