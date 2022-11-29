Cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Kevin Spacey'nin ilk sinema projesi belli oldu

İlişkili Haberler Kevin Spacey yeni cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde

Hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulunan ve ardından İngiltere ve Galler'deki başlıca savcılık makamı olan Kraliyet Savcılığı Servisi tarafından yedi cinsel taciz suçlamasıyla yeniden yargılanacağı açıklanan Oscar’lı oyuncu Kevin Spacey’nin yeni film projesi belli oldu

63 yaşındaki oyuncu, Variety’nin haberine gerilim türünde Control adındaki bağımsız filmde rol alacak. İngiltere yapımı film Gene Fallaize tarafından yazılıp yönetilecek. Spacey, Phone Boooth (2002) filmindeki Kiefer Sutherland’in rolüne benzer bir seslendirme rolünde yer alacak.



Filmin başrollerinde Lauren Metcalfe ve Mark Hampton gibi isimler rol alacak. Filmin 2023’te Londra’da yapılması bekleniyor.



YENİ SUÇLAMALARLA GÜNDEME GELDİ



İngiltere ve Galler'deki başlıca savcılık makamı olan Kraliyet Savcılığı Servisi, Spacey’nin yedi cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacağını açıklamıştı. Variety’nin haberine göre, bir erkeğin yaptığı tüm suçlamalar 2001 ile 2004 yıllarına arasına dayanıyor.

Gelecek yıl haziran ayında İngiltere’de mahkemeye çıkacağı belirtilren 63 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddetmiş ve suçsuz olduğunu söylemişti.