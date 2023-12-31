Çocuklardan Fındıkkıran balesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi’nin muhteşem gösterisine ev sahipliği yaptı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi’nin Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen Fındıkkıran bale gösterisine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bale kursu öğrencileri, aileleri ve binlerce Denizlili katıldı.

Konzertmeister Kemal Tören’in yönettiği ünlü Rus besteci Çaykovski'nin şaheseri Fındıkkıran adlı gösteri İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Çocuk Balesi’nin performanslarıyla izleyenleri büyülerken, gösteri sonunda davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.