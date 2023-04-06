Cumhuriyet'in 100. yılında Tokyo'da "100 Discoveries" fotoğraf sergisi

Daha sonra Büyükelçi Güngen, "Bilmediğiniz Büyüleyici Türkiye" mottosuyla açılan sergide Türkiye'nin tarihi, dini, turistik ve kültürel mirasını yansıtan fotoğraf kareleri hakkında, davetlilere bilgi verdi.

Halka açık "100 Discoveries" temalı sergi 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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