Cumhuriyet'in 100. yılında Tokyo'da "100 Discoveries" fotoğraf sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Japonya’nın başkenti Tokyo'da "100 Discoveries" (100 Keşif) temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Şibuya Belediyesi'nin Owada Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışına Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Şibuya Belediye Başkanı Hasebe Ken, yetkililer, gazeteciler ve davetliler katıldı.
Büyükelçi Güngen, fotoğraf sergisinin düzenlenmesinde verdikleri destekten dolayı Şibuya Belediye Başkanlığına teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla açılan serginin, Türk-Japon dostluğunun geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyleyen Güngen, yıl boyunca farklı zamanlarda Japonya'nın 5 farklı kentinde bu sergiyi düzenleyeceklerini bildirdi.
Daha sonra Büyükelçi Güngen, "Bilmediğiniz Büyüleyici Türkiye" mottosuyla açılan sergide Türkiye'nin tarihi, dini, turistik ve kültürel mirasını yansıtan fotoğraf kareleri hakkında, davetlilere bilgi verdi.
Halka açık "100 Discoveries" temalı sergi 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.