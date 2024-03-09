Cumhuriyetin 101. yılında 101 kadın fotoğrafı temalı sergi açıldı

Tüm üniversitelerde kadınların her alanda olduğu gibi bilime kattıkları değeri çok anlamlı bulduğunu vurgulayan Kök, "Kadın akademisyenlerimizin başarılarıyla hem üniversitelerimizin hem de ülkemizin çok daha güçlendireceğine inanıyorum." dedi. Sergide, küresel ısınmanın tatlı su kaynaklarına etkisi üzerine uluslararası çalışmalarından birini yürütürken çekilen fotoğrafı yer alan ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, serginin bilim yapan kadınların başarılarını gösterdiğini ifade etti.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz de "Kadınlarımız çok güçlü, çok kararlı ve engel tanımıyorlar." dedi.



ODTÜ Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Aydın Son, bilimde kadınların çok önemli bir yeri bulunduğunu söyledi. Sergilenen eserlere imza atan fotoğraf sanatçısı Orkun Şahin, Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlıklarını yürüttükleri sergide yer alan kadınların portrelerini, çalışma mekanlarında çektiğini anlattı.



Sadece bilimsel üretimleri sırasında değil kadınların "ilham verici" çalışmalarını sosyal çevre ile karelere yansıtmaya çalıştığını aktaran Şahin, "Sergilediğimiz bütün fotoğrafları birleştirerek Atatürk'ün bir portresini oluşturduk ve onun kadınlar hakkındaki 'Dünyadaki bütün her şey kadının eseridir.' sözünü yazdık." bilgilerini verdi.



Sergi, 21 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

