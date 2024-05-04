Daniel Radcliffe, Harry Potter yazarı hakkında ilk kez konuştu

Ünlü fantastik roman serisi Harry Potter’ı kaleme alan İngiliz yazar J.K. Rowling, trans bireyler hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş ve eleştirilen odağı olmuştu. Ünlü seride Harry Potter'ı canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, yazarın 2020 yılında yaptığı açıklamalardan üzüntü duyduğunu dile getirdi. 34 yaşındaki aktör, "Yorumları beni çok üzdü. Çünkü tanıştığım kişiye, arkadaş olduğumuz zamanlara, yazdığı kitaplara ve yarattığı dünyaya bakınca bunların hepsine çok derinden yakınlık duyuyorum" dedi.

"O OLMASAYDI HARRY POTTER OLMAZDI" "Elbette Jo'suz Harry Potter olmazdı, bu yüzden o kişi olmasaydı hayatımdaki hiçbir şey muhtemelen böyle olmazdı" diyen Radcliffe sözlerine "Ancak bu, inandığınız şeyleri tüm hayatınız boyunca başka birine borçlu olduğunuz anlamına gelmez" diye devam etti.

Rowling, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirme yaşıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme gelmişti. The Witch Trials of JK Rowling adlı bir podcast yayınına katılan İngiliz yazar, 14 yaşın insanların cinsiyet değiştirmeye karar vermesi için çok erken bir yaş olduğu konusunda bir yorum yaptı.



Kendisinin de zamanında bir ergen olarak kendi cinselliğini sorguladığını ancak heteroseksüel olarak büyüdüğünü söyleyen yazar, o kadar genç insanların doğurganlıklarının kaybının ne olduğunu gerçekten anlayabileceklerine inanmadığını savundu.

"NEYDEN VAZGEÇTİKLERİNİ BİLMİYORLAR"



14 yaşında çocuk istemediğini ancak anne olmanın hayatının en keyifli ve harika şey olduğunu söyleyen Rowling, The Times'ın haberine göre ebeveyn olmanın o yaşta anlaşılamayacağını ve neyden vazgeçildiği hakkında hiçbir fikrin olmayacağını belirtti.