Dans Adrenalin programının dünya prömiyeri AKM'de yapıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) Modern Dans Topluluğu MDTistanbul'un yeni programı "Dans Adrenalin" ilk kez Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelendi.



MDTistanbul'un 2023-2024 sanat sezonuna başladığı dans gösterisi, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkati çekerken, seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleniyor.



"Dans Adrenalin" programında, Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in yeni parçası "Seni Görüyorum", Alper Marangoz'un yeni çalışması "Bahar" ve "Koz", Ferhat Güneş'in "Reside / Düşler 3 Kere Görülmeli" ile İhsan Rüstem'in "Anikka" adlı çalışması yer alıyor.

Işık tasarımını Taner Aydın'ın, kostüm ve dekor tasarımını Olcay Engin Kaymaz'ın üstlendiği program, 15-24 Kasım ve 2 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde, 28 Kasım ve 12 Aralık'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun