Denizli'deki iki buluntu 2023’ün en önemli 10 arkeolojik keşfi arasına girdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında yürütülen Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı’ndaki arkeolojik kazı ve restorasyon ve çizim çalışmaları yılın 12 ayı devam ediyor. Antik dönemlerden günümüze farklı yapı ile kalıntılarda kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Dokuz ayrı döneme ait yoğun kalıntıların bulunduğu Stratonikeia’da antik dönem yapılarının yanı sıra özellikle Türk dönemi eserleri ve buluntuları önemli bir grubu oluşturuyor. Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibinin yürüttüğü kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Roma Hamamı’nın Frigidarium bölümünde yapılan kazılarda günümüzden Roma Dönemi’ne kadar tarihlenen yapı kalıntıları ve buluntular ele geçirildi. Bunlar arasında milattan önce ikinci yüzyıl ortalarına ait antik dönemin ilham perilerinden dansı temsil eden Mousa Tersichore’ye ait olan heykel ile milattan sonra ikinci yüzyıl ortalarına ait farklı yaşlarda üç ayrı çocuğa ait ayak izleri ünik eserler arasında yer aldı.

