Deprem bölgesinden getirilen tarihi eserler Kırşehir Müzesi'nde

Depremlerde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserler ve kültür varlıklarının korunması için çalışmalar devam ederken, bölgede yeniden meydana gelebilecek deprem riskine karşı Hatay Müzesi teşhirinde yer alan bazı eserlerin müze yetkilileri tarafından, 150 adet mühürlü kutu şeklinde Kırşehir Müzesi Müdürlüğü depolarına nakli gerçekleştirilerek muhafazası sağlandı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da eserlerin şehre getirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin naklinin gerçekleştirildiğini ve Kırşehir Müzesi depolarında muhafaza altına alındığını söyledi.