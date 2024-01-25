Devlet Çoksesli Korosu, 5 ülkeden koro şeflerini eğitim için bir araya getirdi

6 KATILIMCI ŞEF VE 6 MÜZİK ÖĞRETMENİNE EĞİTİM



Şef Erdem, Avrupa'dan yoğun başvurular aldıklarını, koro şeflerinin bir profesyonel koro ile çalışmasının önemli olduğunu belirterek, "Bir hafta boyunca şef adayları, müzik öğretmenleri, şefler buraya kendilerini geliştirmeye geliyorlar. Bu sene yurt dışından 4, yurt içinden 2 şef, katılımcı olarak Devlet Çoksesli Korosu ile çalışıyor. Mozart Requiem üzerinde çalışıyor katılımcılarımız." dedi. Bu sene ayrıca Türkiye'den 6 müzik öğretmenine de masterclass kapsamında eğitim verdiklerini, eğitimde, okulda kullanılabilecek türküler, marşlar, halk şarkıları üzerine çalışıldığını belirten Erdem, şunları kaydetti:



"Bu ikili programı sürdürüp bir kapanış programı ile masterclassı bitiriyoruz. Bu kapanış konserinde korolar sahnede oluyor. Bir atölye koromuz yapılıyor ve müzik öğretmenlerimiz ve koro şeflerimiz bu koroyu yönetiyorlar. Konserimizi parçalara bölüyoruz ve her bir şef, bir bölümü devralıyor. Devinimli, hızlı bir konser oluyor. Ardından Devlet Çoksesli Koromuz sahneye çıkacak. 27 Ocak'ta CSO Tarihi Salon'daki bu konserimize sanatseverleri bekliyoruz."



ALMANYA, LETONYA, RUSYA VE UKRAYNA'DAN EĞİTİM ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Eğitimden sonra şeflere uluslararası bir sertifika verdiklerini anlatan Erdem, "Avrupa Koro Federasyonu; Hollanda, İsveç ve Türkiye'yi koro şefliği eğitiminde parmakla gösteriyor, şef ve şef adaylarına tavsiye ediyor. Şeflik öğrenmek için gelinmesi gereken şehirlerden birisi Ankara oldu." ifadelerini kullandı. Erdem, katılımcıları sanatçı bir kurulla titizlikle seçtiklerini, bu yıl katılımcı şefleri Almanya, Letonya, Rusya ve Ukrayna'dan davet ettiklerini söyledi. Burak Onur Erdem, eğitim vermek için ise her yıl dünyada bilinen, duayen şefleri davet etmeye çalıştıklarını, bu yıl ABD asıllı İsveçli şefi Gary Graden'i davet etmelerinin, usta bir öğretici ve alanında ünlü olmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.



"DEVLET ÇOKSESLİ KOROSUNUN ŞEFLİK EĞİTİMİ VERMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Masterclassta eğitim vermek için Türkiye'ye gelen İsveçli konuk şef Gary Graden, 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret ettiğini ancak Devlet Çoksesli Korosu ile ilk kez çalışma fırsatı bulduğunu, pek çok kez duyduğu bu koroyla çalışmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Graden, "Devlet Çoksesli Korosunun şeflik eğitimi vermesi çok önemli. Kıymetli bir iş yapıyorlar. Zaten Türkiye'deki koroların da liderliğini yapıyorlar. Koro şefliği masterclassını 8 yıldır başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Daha iyi müzik için çalışıyoruz. Böyle masterclasslara katılmak, şefler için çok kıymetlidir." diye konuştu.



Klasik müziğin, popüler müziğe karşı her zaman gücünü koruduğunu belirten Graden, "Klasik müzik büyüleyicidir. İnsanın şarkı söylemeye ihtiyacı vardır ve bunu büyük bir koro içerisinde yapması her zaman kıymetlidir ve sağlıklıdır." dedi.

Şeflik eğitimine katılmak için Letonya'dan gelen şef Patricks Stepe de ilk kez Türkiye'de bulunduğunu belirterek, Walter Strauss Masterclass'ına kabul edilmekten genç bir koro şefi olarak memnuniyet duyduğunu söyledi. Stepe, "Daha önce Letonya'da sadece yerel masterclasslara katıldım. Bu ilk uluslararası masterclassım. Avrupa Koro Federasyonunun bursu ile geldim. Letonya'da daha önce radyo korosu ile çalıştım ama profesyonel bir koro ile çalışmak ve eğitim almak için ilk fırsatım oldu. Devlet Çoksesli Korosu ile çalışmak harika. Mozart Requiem çalıştık, koroyu yönettiğinizde çok güzel etkileşim oluyor." dedi.





Gary Graden ve Burak Onur Erdem ile çalışmanın çok keyifli olduğunu belirten Stepe, teknik detaylara çalışmanın kendileri için kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

