Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 100. yıla özel iki konser

Yaklaşık 70 Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası öğrencisi, 40 kişilik koro;

Türk marşları, tangoları ve valsleri ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak.

Doğuş Grubu'nun "Çocuklara Doğuş'tan İyi Bir Gelecek" vizyonuyla hayata geçirdiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını unutulmaz konserlerle kutlamaya hazırlanıyor.



29 Ekim'de Galataport İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte, Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki DÇSO, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Teyfik Rodos’un yanı sıra, Başak Doğan yönetimindeki çağdaş topluluk Vokal Akademi Pop&Caz Korosu ile sahne alacak.

