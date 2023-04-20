Don Kişot Balesi AKM’de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan Don Kişot balesini dün akşam AKM- Türk Telekom Opera Salonu’nda yeniden seyirciyle buluşturdu.

Ludwig Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelenen eser, klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri.

