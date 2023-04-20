Don Kişot Balesi AKM’de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan Don Kişot balesini dün akşam AKM- Türk Telekom Opera Salonu’nda yeniden seyirciyle buluşturdu.
Ludwig Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelenen eser, klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri.
Sanatseverlerin ayakta alkışladığı "Don Kişot", Mayıs ayında gerçekleşecek bir temsil ile yeniden AKM’de izleyicilerle buluşacak.
Baleseverlerin yoğun ilgisini çeken Don Kişot’u Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor. 2 perdeden oluşan eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Roberto Gıanola yönetirken, eserin dekor tasarımı İsmail Dede’ye, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı ise Önder Arık ait. Eserde, ‘Kitri’ rolünü Berfu Elmas, Ami Naıto, ‘Basilio’ rolünü Çağatay Özmen, Berkay Yılmaz Günay, ‘Don Kişot’ rolünü Alkış Peker, ‘Sancho Panza’ rolünü Ürün İndere, ‘Gamache’ rolünü M. K. Onur Tunay, ‘Lorenzo’ rolünü Kerem Kuraner, ‘Espada’ rolünü M. Nuri Arkan, ‘Mercedes’ rolünü Melike Manav, Julia Hartmann, ‘İki Arkadaş’ rolünü Merve Topaldemir, Zeynep Güçoğlu, Asena Ökte, ‘Rüya Kraliçesini’ Berin Kocabaşoğlu, ‘Amor’ (Cupid) rolünü Ayça Anıl, ‘Çeribaşını’ Can Bezirganoğlu, Alican Güçoğlu, ‘Çingene Kadın’ rolünü Zuhal Karaca, Özlem Özgen Ovacıklı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları dönüşümlü olarak canlandırıyor.