Dua Lipa ile Henry Cavill aynı filmde: Vizyon tarihi açıklandı

Apple TV tarafından filmden yayınlanan ilk karede Cavill ve Lipa'ya yer verilirken; "Argylle", 2 Şubat 2024'te dünya çapında vizyona girerek izleyici karşısına çıkacak.



Öte yandan "Argylle", Dua Lipa'nın ilk kez oyunculuk performansı sergilediği film olma özelliğini de taşıyor.