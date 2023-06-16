Dua Lipa ile Henry Cavill aynı filmde: Vizyon tarihi açıklandı

Başrolünde Henry Cavill'in yer aldığı, Dua Lipa'nın ilk oyunculuk deneyimini sergilediği Matthew Vaughn'un merakla beklenen "Argylle" adlı filmin vizyon tarihi belli oldu.

Dua Lipa ile Henry Cavill aynı filmde: Vizyon tarihi açıklandı

Dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu alan filmde Henry Cavill başrol oynayacak.

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; , Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Ariana DeBose ve Samuel L. Jackson yer alıyor.

Dua Lipa ile Henry Cavill aynı filmde: Vizyon tarihi açıklandı - 1

Apple TV tarafından filmden yayınlanan ilk karede Cavill ve Lipa'ya yer verilirken; "Argylle", 2 Şubat 2024'te dünya çapında vizyona girerek izleyici karşısına çıkacak.

Öte yandan "Argylle", Dua Lipa'nın ilk kez oyunculuk performansı sergilediği olma özelliğini de taşıyor.

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