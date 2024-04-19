Edirne'nin sevilen turizm elçisi Bahri Dinar hayatını kaybetti (Bahri Dinar kimdir?)

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın vefat haberini; "ÇOK ÜZGÜNÜM!



Edirne’mizin Turizm elçisi, şehrimizin sevilen esnaflarımızdan olan Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Sevgili abim Bahri Dinar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Bahri Abimize Allah'tan rahmet, Dinar ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun!" sözleriyle duyurdu.

BAHRİ DİNAR KİMDİR?



Bahri Dinar 1961 Uzunköprü-Süleymaniye köyünde doğdu. Edirne'ye çalışmak üzere 1977 yılında geldi. 1978 yılında mesleğini ilerletmek için Ege ve Akdeniz kıyılarında ki Turistik tesislerde çalışmak üzere kısa sürede çok sevdiği Edirne'yi terk etti. Yazları İzmir Fuarı dâhil sahillerde, kışları ise, İstanbul'un ünlü gazinolarında Garsonluk ve Şef Garsonluk yaptı. "Hayatıma ve bana çok şey kattı" dediği İzmir Enternasyonal Fuarında Meşhur Akasyalar Gazinosu'nda yıllarca Şef Garson olarak zamanın büyük sanatçıları. Muazzez Abacı, Orhan Gencabay, Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan gibi ünlülere servis yaptı…

Bu yıllarda kış sezonlarında İstanbul'un ünlü gazinolarında çalıştı. 1985 yılında çok sevdiği Edirne'de sadece kışları çalışmaya başladı… Bu dönemde Yaz sezonunda büyük turisttik tesislerde hizmet verdiği çok özel müşterilerini, kış sezonunda Edirne'de misafir etmeye başladı.



1990 yılından sonra tamamen Edirne'ye yerleşti. Balta Otel-Villa- Lalezar ve Sultan Otelde çalıştı. Her fırsatta Edirne'yi ve Edirne'nin değerlerini, ağırladığı misafirlerine ve eski tanıdığı önemli sanatçılara, devlet adamlarına, siyaset ve ticaret erbaplarına anlattı. Edirne'yi Tanıtma ve Edirne Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneğini Kurdu. 2013 yılının Mart ayında kendi işyerini açtı… Almanya'dan Japonya'ya, Amerika'dan Fransa'ya birçok Ulusal ve Uluslar Arası Televizyon kanallarında yaklaşık 500 kez Edirne'yi ve Edirne Tava Ciğerini tanıtım Programı yaptı.



Edirne'ye gelen, onlarca medyatik ve önemli şahsiyete, düzenlediği programlarda Edirne'yi tanıtan ve Edirne ile özdeşmiş küçük hediyeler ve plaketler verdi.